Донецький "Шахтар" у матчі проти ковалівського "Колоса" у середу, 15 липня, здобув впевнену перемогу. На цей матч "гірники" вийшли резервним складом.

Шахтар – Колос 2:0

Голи: Сіпріано, 48, Жуніор Мораес, 90+4

Цей матч не мав жодного турнірного значення: "Шахтар" вже здобув чемпіонський титул, "Колос" не підніметься вище шостого місця, повідомляє 24 канал.

На цей матч "Шахтар" випустив резервний склад – семи гравцям було менше 21 року. За "гірників" в офіційному матчі дебютував Владислав Вакула.

Капітанську пов'язку в "Шахтаря" отримав 18-літній Анатолій Трубін. Він став наймолодшим капітаном в історії клубу. При цьому на полі в той час перебував і Тайсон, який до цього був капітаном.

"Шахтар" зі старту поєдинку захопив ініціативу. І вже до сьомої хвилини зустрічі Сікан як мінімум двічі міг забивати. Але удари нападник завдавав з гострого кута, і відзначитися йому не вдалося.

Значно кращий момент згодом був у Маркоса Антоніо. Тайсон віддав розрізний пас на партнера, і бразилець вже був перед голкіпером віч-на-віч, але Кучеренко справився з його ударом.

Лише з середини першого тайму "Колос" почав створювати моменти біля чужих воріт. Особливо активними були Морозко та Бондаренко.

Хорошу нагоду на 36-й хвилині відкрити рахунок втратив Костишин. Він пробивав головою після навісу з флангу. Навряд чи Трубін встиг би зреагувати на цей удар. Але Сіпріано в падінні ногою зумів вибити м'яч, який летів у ворота.

І Саме Майкон став автором першого забитого голу в цьому матчі. На початку другого тайму крайній захисник підключився до атаки, отримав пас від Маркоса Антоніо у штрафний майданчик і в боротьбі з суперником в дотик зумів пробити низом.

"Колос" не дуже розгубився після пропущеного голу. І мало не одразу створив декілька нагод, зоб зрівняти рахунок. Під час однієї з атак особливо небезпечно пробивав Морозко. Гравцю вдався гарматний постріл з-за меж штрафного майданчика, тож Трубін просто кулаками відбив м'яч перед собою.

Згодом чергову нагоду у протилежних воріт змарнує Сікан. Він намагатиметься обіграти воротаря у штрафному майданчику, але до того часу суперники просто заблокують його і не дадуть пробити.

На 60-й хвилині головний тренер "Шахтаря" вирішив освіжити склад, випустивши одразу чотирьох нових гравців. На поле вийшли Марлос, Жуніор Мораес, Алан Патрік та Соломон. На гру це спочатку мало вплинуло – "гірники" продовжували контролювати м'яч, але без особливої гостроти попереду.

Згодом на полі з'явився і ще один гравець основи – Микола Матвієнко замінив Вакулу, який отримав ушкодження. При цьому коли гравець "Шахтаря" лежав на полі, корчачись від болю, гравці "Колоса" намагалися організувати швидку атаку. І лише Богданов намагався допомогти супернику.

А вже коли йшла остання компенсована хвилина до основного часу, "Шахтар" подвоїв свою перевагу. Забитим голом відзначився Жуніор Мораес. Для нього цей гол став 20-м у чемпіонаті.

Відеоогляд матчу Шахтар – Колос