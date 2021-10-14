Боб Арум підтвердив, що бій між Ломаченком та Коммі таки відбудеться.

"Переговори між Ломаченко і Коммі на завершальній стадії. Поєдинок повинен відбутися 11 грудня на арені "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку", – заявив Арум.

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Інформацію про те, що бій відбудеться 11 грудня, підтверджує і видання BoxingScene. Хоча там теж відзначають, що контракт на бій не підписаний. Але сторони вже майже погодили всі необхідні умови.

Для обох боксерів це буде другий бій у 2021 році. Ломаченко в червні переміг Масайоші Накатані, а Коммі ще в лютому здолав Джексона Мартінеса.

Ломаченко та Коммі могли зустрітися і значно раніше. В лютому 2019 року Коммі завоював титул чемпіона за версією IBF в легкій вазі. Саме цього поясу бракувало Ломаченку до звання абсолютного чемпіона світу.

Та у грудні 2019 року Коммі провів бій проти Теофімо Лопеса, поступившись йому. Тоді він програв свій титул IBF в легкій вазі.

Тож замість Коммі, Ломаченко провів бій проти Лопеса, теж йому поступившись.

Коммі за свою професійну кар'єру провів 33 бої, в яких виграв 30 разів. 27 боїв він закінчив достроково нокаутом. Ще тричі програв.

Ломаченко провів 17 боїв, здобувши 15 перемг (11 – нокаутом). В пасиві українця – дві поразки.