Лист Зеленського до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля опублікували на сайті Федерації баскетболу України. В ньому Зеленський просить "передбачити в проєкті Державного бюджету України на 2022 рік кошти, необхідні для початку спорудження мультифункціональних спортивних комплексів, що відповідають відповідним вимогам".



Лист Зеленського до Шмигаля з проханням перебачити кошти на проведення Євробаскет-2025 в Україні / Фото ФБУ

Важливо! Задля отримання прав на проведення турніру в Україні має бути побудовано дві сучасні спортивні арени. Для матчів групового раунду місткість залу має бути не менше 10 тисяч місць, а для фінального поєдинку – не менше 15 тисяч. Федерація баскетболу України визначила два міста, які претендуватимуть на проведення матчів Євробаскета-2025 – це Київ та Львів. У скільки може обійтися таке будівництво – поки невідомо.

Варте уваги Не тільки Київ та Львів: які міста можуть прийняти чемпіонат Європи з баскетболу 2025

Чемпіонат Європи з баскетболу у 2025 році відбудеться у вересні. Вже традиційно його приймуть чотири країни на груповому етапі, і лише одна з них – фінальний раунд. Країн, які окрім групового раунду також претендують і на проведення вирішальної стадії чемпіонату Європи, чотири. Серед них Україна, яка конкуруватиме за це право з Латвією, Угорщиною та Росією.