Лист Зеленського до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля опублікували на сайті Федерації баскетболу України. В ньому Зеленський просить "передбачити в проєкті Державного бюджету України на 2022 рік кошти, необхідні для початку спорудження мультифункціональних спортивних комплексів, що відповідають відповідним вимогам".
Лист Зеленського до Шмигаля з проханням перебачити кошти на проведення Євробаскет-2025 в Україні / Фото ФБУ
Варте уваги Не тільки Київ та Львів: які міста можуть прийняти чемпіонат Європи з баскетболу 2025
Чемпіонат Європи з баскетболу у 2025 році відбудеться у вересні. Вже традиційно його приймуть чотири країни на груповому етапі, і лише одна з них – фінальний раунд. Країн, які окрім групового раунду також претендують і на проведення вирішальної стадії чемпіонату Європи, чотири. Серед них Україна, яка конкуруватиме за це право з Латвією, Угорщиною та Росією.