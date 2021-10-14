Пресслужба Глобальної асоціації змішаних бойових єдиноборств (GAMMA) повідомила, що Україну можуть позбавити чемпіонату Європи в разі недопуску російських спортсменів до змагань.

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"GAMMA офіційно заявляє, що ніколи не дозволить жодній національної федерації перешкоджати участі інших атлетів в турнірах GAMMA з політичних, ідеологічних чи будь-яким іншим міркувань.

GAMMA і місцеві організатори продовжують наполегливо працювати для того, щоб провести чемпіонат Європи на рівні, гідному атлетів , які приїдуть з усього континенту. Чемпіонат Європи 2021 року на Україні буде відкрито для всіх європейських країн – членів GAMMA", – йдеться у заяві.

Що відомо про заборону Росії змагатися в Україні