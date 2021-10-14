Усик у порівнянні з попереднім рейтингом піднявся на 4 позиції, однак цього не вистачило для потрапляння на вершину.

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Вище Олександра в рейтингу ESPN стоять мексиканець Сауль Альварес, американець Теренс Кроуфорд, японець Наойя Інує і британець Тайсон Ф'юрі, який після перемоги над Деонтеєм Уайлдером став найкращим супертяжем світу.

Український легковаговик Василь Ломаченко (15-2, 11 KO), незважаючи на перемогу над Масайоші Накатані, опустився з 8-го на 9 місце.

Топ-10 боксерів світу за версією ESPN незалежно від ваги (Pound for Pound)