Усик у порівнянні з попереднім рейтингом піднявся на 4 позиції, однак цього не вистачило для потрапляння на вершину.
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Вище Олександра в рейтингу ESPN стоять мексиканець Сауль Альварес, американець Теренс Кроуфорд, японець Наойя Інує і британець Тайсон Ф'юрі, який після перемоги над Деонтеєм Уайлдером став найкращим супертяжем світу.
Український легковаговик Василь Ломаченко (15-2, 11 KO), незважаючи на перемогу над Масайоші Накатані, опустився з 8-го на 9 місце.
Топ-10 боксерів світу за версією ESPN незалежно від ваги (Pound for Pound)
- Сауль Альварес (Мексика, друга середня вага, 56-1-2)
- Теренс Кроуфорд (США, напівсередня, 37-0-0)
- Наоя Іноуе (Японія, легша, 21-0-0)
- Тайсон Ф'юрі (Велика Британія, суперважка, 31-0-1)
- Олександр Усик (Україна, суперважка, 19-0-0)
- Еррол Спенс (США, напівсередня, 27-0-0)
- Теофімо Лопес (США, легка, 16-0-0)
- Джош Тейлор (Велика Британія, перша напівсередня, 18-0-0)
- Василь Ломаченко (Україна, легка, 15-2-0)
- Хуан Франсіско Естрада (Мексика, друга найлегша, 42-3-0)