Наставника "Шахтаря" Каштру дискваліфікували у Лізі чемпіонів
Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру отримав дискваліфікацію у Лізі чемпіонів. Португальський наставник "гірників" відсторонений на один поєдинок.
УЄФА оголосив, що Каштру покараний одним матчем дискваліфікації через затримку початку зустрічі 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Інтера".
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Чому УЄФА покарав Каштру
Тренер "Шахтаря" отримав покарання через те, що у нього вже було аналогічне порушення у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" у серпні 2020 року.
Тоді він отримав один матч дискваліфікації умовно з випробувальним терміном на рік. Після порушення проти "Інтера" це покарання набуло чинності.
Також Каштру зобов'язаний виплатити 5 тисяч євро, а "Шахтар" – 15 тисяч євро і переконатися, що тренер проінформований.
Португальський фахівець не зможе бути присутнім на матчі-відповіді проти менхенгладбахської "Боруссії" 25 листопада.
Водночас головний тренер "Інтера" Антоніо Конте і клуб отримали умовні покарання за затримку початку зустрічі.
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