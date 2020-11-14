Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру отримав дискваліфікацію у Лізі чемпіонів. Португальський наставник "гірників" відсторонений на один поєдинок.

УЄФА оголосив, що Каштру покараний одним матчем дискваліфікації через затримку початку зустрічі 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Інтера".

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Чому УЄФА покарав Каштру

Тренер "Шахтаря" отримав покарання через те, що у нього вже було аналогічне порушення у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" у серпні 2020 року.

Тоді він отримав один матч дискваліфікації умовно з випробувальним терміном на рік. Після порушення проти "Інтера" це покарання набуло чинності.

Також Каштру зобов'язаний виплатити 5 тисяч євро, а "Шахтар" – 15 тисяч євро і переконатися, що тренер проінформований.

Португальський фахівець не зможе бути присутнім на матчі-відповіді проти менхенгладбахської "Боруссії" 25 листопада.

Водночас головний тренер "Інтера" Антоніо Конте і клуб отримали умовні покарання за затримку початку зустрічі.

До уваги. Після 3 турів "Шахтар" та "Реал" Мадрид ділять друге місце у групі B, набравши по 4 очки. "Боруссія" з 5 очками лідирує. "Інтер" набрав усього 2 бали й посідає останнє місце.