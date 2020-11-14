УЄФА прийняв ряд дисциплінарних рішень за останніми поєдинками, які відбулися під егідою цієї організації.

"Динамо" оштрафоване на 5 тисяч євро за неналежну підготовку і порушення мінімальних вимог гігієни уболівальників під час домашнього матчу проти "Ювентуса". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Серед порушень були такі як відсутність маски на обличчі глядачів і недотримання соціальної дистанції.

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Крім цього 14 тисяч євро кияни заплатять за блокування глядачами громадських проходів. Всі штрафи команда має виплатити протягом 90-днів з моменту оголошення рішення.

До слова. Зараз кияни займають третє місце в групі G, випереджаючи лише "Ференцеварош" за різницею забитих-пропущених голів. Наступний матч "Динамо" проведе 24 листопада проти "Барселони" на НСК "Олімпійський".

УЄФА оштрафував "Шахтар"

"Шахтар" також отримав покарання за порушення в матчі Ліги чемпіонів. Крім штрафу, наставник донеччан Луїш Каштру був дискваліфікований.