УЄФА покарав "Динамо" за відсутність масок у вболівальників на стадіоні
УЄФА прийняв ряд дисциплінарних рішень за останніми поєдинками, які відбулися під егідою цієї організації.
"Динамо" оштрафоване на 5 тисяч євро за неналежну підготовку і порушення мінімальних вимог гігієни уболівальників під час домашнього матчу проти "Ювентуса". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Серед порушень були такі як відсутність маски на обличчі глядачів і недотримання соціальної дистанції.
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Крім цього 14 тисяч євро кияни заплатять за блокування глядачами громадських проходів. Всі штрафи команда має виплатити протягом 90-днів з моменту оголошення рішення.
УЄФА оштрафував "Шахтар"
"Шахтар" також отримав покарання за порушення в матчі Ліги чемпіонів. Крім штрафу, наставник донеччан Луїш Каштру був дискваліфікований.
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