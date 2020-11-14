14 листопада Німеччина грає з Україною у першому таймі матчу групового етапу Ліги націй.

Німеччина – Україна 2:1

Голи: Сане, 23, Вернер, 33 – Яремчук, 12

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​Перед матчем

Німці 11 листопада провели товариський матч зі збірною Чехії, в якому здобули скромну перемогу з рахунком 1:0. По грі було добре помітно, що Бундестім вийшла на поле без великого бажання. І це незважаючи на те, що всі лідери команди матч з чехами пропускали.

Але в будь-якому випадку, головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов отримав певну інформацію, і тепер розуміє, на кого він може розраховувати в більш важливих матчах в рамках Ліги націй.

Збірна України теж непогано розім'ялась перед Лігою націй. Команда Андрія Шевченка провела товариський матч з Польщею. Ось тільки на відміну від німців, Україна програла – 0:2. Але об'єктивно кажучи, рахунок в даному випадку абсолютно не по грі. Той випадок, коли можна сказати, що програвшій команді не пощастило.

У поточному розіграші німецька команда досі здобула лише одну перемогу. В середині жовтня Німеччина без особливих зусиль переграла українців (2:1) в Києві, хоча по великому рахунку й не скажеш, що матч був простим.

Гольовий початок

На початку матчу міг би вийти автогол, але Соболю пощастило, що він зрізав м'яч не в ворота, перехоплюючи передачу з лівого флангу.

На 11-й хвилині українці несподівано відкрили рахунок у матчі. Зубков зберіг м'яч в боротьбі у штрафному і зумів скинути під удар Роману Яремчуку. Форвард невідпорно пробив у ближній кут.

Відео голу Яремчука

Німці одразу кинулися відіграватися. Вернеру вдалося випередити П'ятова на м'ячі при закиданні в лівий фланг нашої штрафної, але з порожніх воріт Забарний виніс м'яч після спроби перекидання голкіпера.

На 23-й хвилині українці пропустили контратаку після помилки Зінченка на чужій половині. Обікрав його Горецка, і тут запустив у прорив Сане. Лерой пробив в дальній кут без шансів для П'ятова.

Відео голу Сане

Згодом Пятов дістав з правої дев'ятки підкручений м'яч, який туди запускав дальнім ударом Гореца.

На 33-й хвилині Німеччина і зовсім вийшла вперед. Пройшов закид на Горецку, той прийняв непростий м'яч і зумів прострілити на Тімо Вернера. Той замкнув в порожні ворота – 2:1.