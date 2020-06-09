Кандидатура українського боксера Сергія Дерев'янченка обговорюється американськими ЗМІ у контексті наступного суперника Сауля Альвареса. Хоча у команді Альвареса спростували організацію бою з Дерев'янченком, сторона українця готова прийняти виклик.

Відомий американський тренер Андре Розьє в інтерв'ю порталу AB Boxing News підтвердив, що бій обговорюють у США. Про це повідомляє vRINGe.

Читайте також Дерев'янченко – Альварес: з'явилися нові деталі бою

Дерев'янченко віддасть все, щоб перемогти Альвареса

Розьє вважає Дерев'янченка одним з найталановитіших середньоваговиків і суперсередньоваговиків у боксі. Андре готовий підготувати українця до бою з Канело.

Я дивлюся на це так – якщо це станеться, то я знаю, що він віддасть все, що повинен, щоб перемогти. І ми хочемо підготуватися до найкращого Канело, якщо такий бій відбудеться,

– сказав Розьє.

Ймовірно, що бій Альвареса та Дерев'янченка пройде за порожніх трибун. Розьє вбачає у цьому перевагу для українця.

Зокрема, він акцентував увагу на тому, що під впливом фанатів судді можуть зараховувати брудні удари Альвареса.

Повинна бути нейтральна територія. Буде кут проти кута. Я можу зробити дуже багато шуму в порожній арені. Я буду впливати на суддів кожну хвилину. Я думаю, щодо цього ми будемо готові зробити те, що нам необхідно зробити,

– заявив тренер.

Розьє обіцяє підготувати Сергія до поєдинку, хоча не знає умов потенційного бою. Повідомлялося, що поєдинок пройде у середній вазі.

"Ми будемо готові, якщо з'явиться така можливість", – додав Андре.

Хто такий Альварес? Мексиканець – лідер P4P (рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії), чемпіон світу за версією WBA. Він виступає у 5 вагових категоріях, в яких ставав чемпіоном світу. Всього Канело провів 56 боїв і здобув 53 перемоги. У його пасиві тільки поразка Флойду Мейвезеру.

Альварес і Дерев'янченко не домовилися про бій