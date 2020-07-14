П'ята ракетка світу Еліна Світоліна обіграла 43-й номер світового рейтингу Анастасію Севастову в півфіналі виставкового турніру Bett1 Aces в Берліні.

Матч тривав 1 годину і 18 хвилин і закінчився з рахунком 7:6 (2), 6:3, пише 24 канал.

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За цей час українка 7 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку і виграла 5 геймів на прийомі. У свою чергу, Севастова зробила 4 ейси, допустила 3 "подвійних" і реалізувала 3 брейк-поінта.

У другому півфіналі грають чешка Петра Квітова та Кікі Бертенс з Нідерландів. Фінальний матч запланований на середу, 15 липня.

Після відновлення сезону передбачається проведення в стислі терміни трьох "Мастерсів", а також US Open і "Ролан Гаррос".

Еліна Світоліна – Анастасія Севастова: відеоогляд матчу