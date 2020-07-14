Комітети Української асоціації футболу призначили арбітрів на матчі 31 туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги сезону-2019/2020.

Центральним протистоянням туру стане зустріч у Києві, де гратимуть місцеве "Динамо" та луганська "Зоря". Головним арбітром поєдинку стане Катерина Монзуль з Харкова, інформує офіційний сайт УАФ.

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Після карантину вона працювала не трьох матчах киян і одній зустрічі "Зорі". Арбітр VAR – Віталій Романов.

Інші призначення

15 липня

Шахтар – Колос – Олександр Шандор (Львів)

16 липня

Десна – Олександрія – Максим Козиряцький (Запоріжжя)

(Запоріжжя) Ворскла – Маріуполь – Дмитро Кривушкін (Харків)

(Харків) Львів – Олімпік – Денис Шурман (Київська область)

Динамо – Зоря: головне

За 2 тури до завершення чемпіонату України "Зоря" посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Віктора Скрипника випереджає "Динамо" на 1 пункт. Таким чином, майбутня зустріч матиме важливе значення у контексті боротьби за потрапляння у кваліфікацію Ліги чемпіонів.