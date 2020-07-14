Динамо – Зоря: стало відомо, хто розсудить ключову битву за Лігу чемпіонів
Комітети Української асоціації футболу призначили арбітрів на матчі 31 туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги сезону-2019/2020.
Центральним протистоянням туру стане зустріч у Києві, де гратимуть місцеве "Динамо" та луганська "Зоря". Головним арбітром поєдинку стане Катерина Монзуль з Харкова, інформує офіційний сайт УАФ.
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Після карантину вона працювала не трьох матчах киян і одній зустрічі "Зорі". Арбітр VAR – Віталій Романов.
Інші призначення
15 липня
- Шахтар – Колос – Олександр Шандор (Львів)
16 липня
- Десна – Олександрія – Максим Козиряцький (Запоріжжя)
- Ворскла – Маріуполь – Дмитро Кривушкін (Харків)
- Львів – Олімпік – Денис Шурман (Київська область)
Динамо – Зоря: головне
За 2 тури до завершення чемпіонату України "Зоря" посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Віктора Скрипника випереджає "Динамо" на 1 пункт. Таким чином, майбутня зустріч матиме важливе значення у контексті боротьби за потрапляння у кваліфікацію Ліги чемпіонів.