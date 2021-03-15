Перемоги Динамо та Шахтаря, успіх українців у біатлону: новини спорту 14 березня

У неділю, 14 березня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

14 березня Зоря та Динамо зіграли у центральному матчі 18 туру УПЛ. В боротьбі лідерів турнірної таблиці сильнішими виявилися кияни – 0:2.

До слова Каратистка Терлюга здобула "бронзу" на першому турнірі за рік у Стамбулі

Після перерви Динамо двічі відправило команду Віктора Скрипника у нокдаун. на 55-й хвилині Шапаренко на правому фланзі підключив Сидорчука, який вирізав навіс на лінію воротарського, а зігравший на випередження Бєсєдін переправив м'яч у ворота.

Через 4 хвилини знову Шапаренко з кутового на лівому фланзі зробив діагональ до лінії штрафного на Сидорчука, який зловив м'яч з льоту і точно пробив під поперечину.

У підсумку, Динамо здобуло важливу перемогу над Зорею і закріпило лідерство в турнірній таблиці УПЛ.

У одному з центральних матчів туру Шахтар розгромив Десну з рахунком 4:0. По два голи у складі "гірників" забили Тете та Соломон.

Донецький клуб набрав 39 очок та продовжує перебувати на другій сходинці, відстаючи від лідера Динамо на чотири бали.

Змішана естафета стала передостанньою гонкою 9 етапу Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто. Україна посіла 5 місце.

Норвегія вже зі старту показала, хто буде головним фаворитом на перемогу у змішаній естафеті. Тіріль Екхофф та Марте Олсбю-Ройселанд лише з одним додатковим патроном на двох привезли братам Бьо шалену перевагу у хвилину. Норвежці не підвели та завезли команду на вершину п'єдесталу.

Спекотна боротьба за "срібло" та "бронзу" розгорілась між Італією та Швецію. Остання стрільба розставила всі крапки над "і", де точнішим був італієць Лукас Хофер.

Згодом на етапі Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто відбулася заключна гонка – одиночна змішана естафета. Україну в цих змаганнях представляла Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал.

Важку перемогу в гонці здобула збірна Швеції завдяки фантастичному фінішу від Себастьяна Самуельссона. "Срібло" в гонці виборола Норвегія, яка фактично лідирувала по ходу всієї гонки. Третіми історично стали представники США.

Боротися за медалі Україні не вдалося. Як підсумок, 10 місце і програш переможцям у півтори хвилини.