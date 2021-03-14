У неділю, 14 березня, Зоря та Динамо зіграли у центральному матчі 18 туру УПЛ. В боротьбі лідерів турнірної таблиці сильнішими виявилися кияни – 0:2.

Зоря – Динамо 0:2

Гол: Бєсєдін, 55, Сидорчук, 59

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На 7-й хвилині Сайядманеш зробив ривок лівим флангом і прострілив, а Гладкий трохи не дотягнувся до м'яча. Згодом відповіло вже Динамо. Кендзьора навісив з правого флангу, і Бесєдін головою не влучив у дальній кут.

У середині першого тайму Кабаєв з правого флангу прострілив у центр штрафного, і Юрченко низом покотив м'яч поруч зі штангою.

На 37-й хвилині луганчани втекли в контратаку, і Жуніньо вивів один на один з Бущаном Сайядманеша. Голкіпер "синьо-білих" потягнув удар іранця.

Після перерви Динамо двічі відправило команду Віктора Скрипника у нокдаун. на 55-й хвилині Шапаренко на правому фланзі підключив Сидорчука, який вирізав навіс на лінію воротарського, а зігравший на випередження Бєсєдін переправив м'яч у ворота.

Відео голу Бєсєдіна

Через 4 хвилини знову Шапаренко з кутового на лівому фланзі зробив діагональ до лінії штрафного на Сидорчука, який зловив м'яч з льоту і точно пробив під поперечину.

Відео суперголу Сидорчука

На 81-й хвилині Зоря втратила шанс відквитати хоча б одни гол. Шахаб пробив з-за меж штрафного – Бущан відбив м'яч перед собою, а потім вибив на Громова, удар якого заблокували.

У підсумку, Динамо здобуло важливу перемогу над Зорею і закріпило лідерство в турнірній таблиці УПЛ. У паралельному матчі Шахтар розромив Десну і відрив у таблиці не змінився.