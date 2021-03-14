Шахтар 14 березня на власному полі приймав Десну у матчі 18 туру УПЛ. "Гірники" у боротьбі за перше місце в УПЛ змогли перемогти гостей з Чернігова – 4:0.

Шахтар – Десна 4:0

Гол: Тете, 34 (пен.), 80, Соломон, 74, 77

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Команди рівно розпочали гру, аж поки на 33-й хвилині VAR не втрутився в гру. Арбітр Пасхал пішов переглядати відеоповтор з падінням Кривцова в боротьбі з Імерековим в штрафній Десни і призначив пенальті.

Тете пробив у нижній правий від себе кут – Паст напрямок польоту м'яча вгадав, але врятувати свою команду не зумів.

Відео першого голу Тете

За мить контратака Десни 5 в 2 завершилася ударом Гуцуляка в ближній кут – голкіпер Шахтаря Трубін ногою перевів м'яч на кутовий. Класний сейв юного голкіпера "гірників".

Наприкінці першого тайму гості з Чернігова ледь не зрівняли рахунок. Подача Полегенько з правого флангу завершилася ударом головою від Тотовицького, Трубін проспав його, але м'яч вдарився в дальню стійку. Відскік припав в спину голкіперу Шахтаря, після чого м'яч залишився в полі, але розвитку ситуації не було.

Відео супермоменту Тотовицького

Після перерви Соломон пробив з півкола штрафної – Паст в красивому стрибку перевів м'яч на кутовий удар.

На 74-й хвилині Шахтар закріпив перевагу у матчі. Марлос і Дентінью в штрафній по черзі віддали передачі п'ятами після шикарної атаки Шахтаря, ефектну крапку в якій поставив Манор, без проблем розстріляв ворота Паста.

Відео першого голу Соломона

Через 3 хвилини рахунок у матчі став розгромним. Патрік в контратаці передав м'яч Соломону в лівий фланг чужій штрафній, після чого Манор хитнув захисника, і пробив під голкіпера.

Відео другого голу Соломона

На 80-й хвилині Тете поставив крапку у матчі. Бразилець обікрав Тотовицького в правому фланзі атаки, пройшов повз чотирьох суперників, і пробив в дальній кут – 4:0.

Відео другого голу Тете

Як підсумок, Шахтар здобув важливі три очки та залишився на другому місці в турнірній таблиці УПЛ. Десна завдяки поразки Зорі зберегла відставання від луганчан у два бали.

Шахтар – Десна відеоогляд