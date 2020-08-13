В першій лізі зіграли матчі останнього туру, після якого визначилися переможці та призери. Відтак команди, які вийшли в УПЛ.

До останнього туру одразу п'ять команд претендували на місце в УПЛ. А дві з них вели боротьбу за перемогу, пише 24 канал.

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Хоча ще перед закінченням сезону президент "Агробізнесу" Собуцький заявив, що його команда навіть якщо і здобуде право на підвищення в УПЛ, в цьому році виходити в еліту не буде. Тож команда навіть не проходила атестацію для участі в УПЛ.

Тож боротьбу за місце в УПЛ вели:

"Минай"

"Інгулець"

"Рух"

"Волинь"

При цьому "Минай" та "Волинь" зустрічалися між собою в останньому турі. Тож кожній команді потрібна була перемога, щоб посісти одне з трьох призових місць, які й давали право на вихід в УПЛ.

В цьому турі все найкраще склалося саме для закарпатської команди. "Минай" не лише обіграв "Волинь". Але й фінішував на першому місці в турнірній таблиці завдяки тому, що "Інгулець" зіграв внічию з "Балканами".

Тож поки саме "Минай" та "Інгулець" гарантували собі вихід в УПЛ.

Третій учасник визначиться пізніше. Причина в тому, що "Рух" не зіграв свій календарний матч проти "Металурга". Запорізька команда відмовилася їхати на матч до Львова через насичений графік. офіційного рішення про зарахування технічної поразки "Металургу" ще немає. Як і технічної перемоги для "Руху". Вона дасть команді три очки та підніме їх одразу на друге місце, потіснивши звідти "Інгулець". Однак останні точно не втратять місце в УПЛ.

Минай – Волинь 1:0

Гол: Ткачук, 30

Балкани – Інгулець 1:1

Голи: Златов, 6, – Сітчінава, 54

Агробізнес – Оболонь-Бровар 2:0

Голи: Петров, 7, Семенюк, 86

Рух – Авангард 4:0

Голи: Кухаревич, 1, Климчук, 32, Кондраков, 78, Брікнер, 86