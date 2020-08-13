У Білорусі на невизначений термін перенесли всі футбольні матчі, які повинні були відбутися в найближчі вихідні. А вже наступного тижня в країні повинен відбутися матч кваліфікації Ліги чемпіонів.

В Білорусі перенесли матчі, які були заплановані на 13 – 17 серпня. Про це повідомляє Асоціація "Білоруська федерація футболу". Перенесли матчі як чемпіонатів країни, так і кубку Білорусі.

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Як вказано в повідомлені, ці матчі переносяться на пізніший термін. Але коли саме вони відбудуться – поки невідомо.

Перенесли ці матчі через "форс-мажорні обставини". Які саме – не вказано.

При цьому вже у вівторок, 18 серпня, у Білорусі повинен відбутися матч кваліфікації Ліги чемпіонів – брестське "Динамо" прийматиме "Астану". За "Динамо" виступають українці Євген Хачеріді, Олександр Нойок та Артем Мілевський.