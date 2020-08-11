Українська тенісистка Леся Цуренко на старті турніру у Празі впевнено перемогла першу ракетку Росії Єкатєріну Александрову.

Росіянка Александрова, яка посідає 27-е місце в рейтингу WTA, не стала особливою проблемою для Цуренко. Україна у світовому рейтингу лише 139-а. Але для перемоги над росіянкою їй вистарчило 1 годину та 15 хвилин, пише 24 канал.

Варте уваги: Теніс – це одне, політика – інше: українка Завацька про виступ у Росії

У першому сеті Цуренко здійснила три брейки поспіль, дозволивши суперниці зробити лише один зворотний брейк. Тому легко довела сет до перемоги 6:2.

У другому сеті тенісистки ще більше помилялися на своїх подачах. І знову успіх був на стороні Цуренко – чотири брейки проти трьох у суперниці. І перемога у сеті 6:4.

Леся Цуренко – Єкатєріна Александрова 2:0 (6:2, 6:4)

В 1/8 фіналу Цуренко зіграє проти переможниці пари Аня Богдан – Сторм Сандерс.