Шевченко оголосив склад збірної України на матчі з Швейцарією та Іспанією
Наставник збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список гравців, викликаних для підготовки у Лізі націй. До складу збірної України потрапили відразу декілька дебютантів.
У перелік потрапили 36 футболістів, повідомляє сайт УАФ. Збірна України розпочне свій перший збір 26 серпня у Харкові.
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Склад збірної України
Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія"), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – "Динамо" Київ).
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (усі – "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі – "Динамо" Київ), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі – Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі – "Динамо" Київ), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – "Ференцварош", Угорщина), Роман Безус ("Гент", Бельгія).
Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар" Донецьк), Владислав Супряга ("Динамо" Київ).
Вперше виклики у збірну України отримали:
- Бущан
- Бондар
- Тимчик
- Попов
- Зубков
- Харатін
- Супряга