Американський боксер та абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес передав вітання усім вболівальника в Україні.

Відео привітання опублікував спортивний юрист Микола Ковальчук, який співпрацює з Теофімо Лопесом.

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"Привіт усім, це Теофімо Лопес. Хочу передати вітання усім своїм вболівальникам, які підтримують мене в Україні. Слава Україні", – заявив Теофімо Лопес на відео.

Окрім того, Микола Ковальчук опублікував фотографію, на якій Теофімо Лопес в майці з гербом України.

Лопес навіть провів у ній тренування.

І ще одну фотографію, де батько та тренер боксера – Теофімо Лопес-старший – теж у футболці з українським тризубом.

Нагадаємо, Теофімо Лопес став абсолютним чемпіоном світу з боксу, вигравши три чемпіонські пояси в українця Василя Ломаченка. Бій відбувся 17 жовтня 2020 року, а Лопес здобув перемогу рішенням суддів.