"Премія миру": Віталій Кличко отримав почесну нагороду від WBC
Легендарний боксер з України Віталій Кличко навіть після завершення кар'єри продовжує розвивати бокс у своїй країні. За цей вклад Всесвітня боксерська ради вручила нагороду українцю.
Джерело:Klitschko-brothers.com
Поділитися новиною
Вибір редакції
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Перемога Динамо в УПЛ, виліт Руху, а Циганков – найкращий бомбардир: головні інтриги сезону9 лютого , 14:01
-
Ніхто не знає як з ним боксувати, – Усик назвав найбільш перспективного українського боксера4 лютого , 21:11