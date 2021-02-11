Тренерський штаб збірної України з баскетболу назвав список гравців, які готуватимуться до заключних матчів відбору на Євробаскет-2022. Ці матчі відбудуться в Києві.

До розширеного списку увійшли 17 гравців. Однак до фінального списку увійде лише 14 гравців, які й будуть готуватися до матчів проти Словенії та Угорщини безпосередньо в "київській бульбашці".

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Захисники: Денис Лукашов, Олександр Липовий (обоє – Прометей), Віталій Зотов (Хімік), Олександр Мішула (Київ-Баскет), Іссуф Санон, Анатолій Шундель (обоє – Дніпро), Джером Рендл (Бетіс, Іспанія).

Денис Лукашов, Олександр Липовий (обоє – Прометей), Віталій Зотов (Хімік), Олександр Мішула (Київ-Баскет), Іссуф Санон, Анатолій Шундель (обоє – Дніпро), Джером Рендл (Бетіс, Іспанія). Форварди: Богдан Близнюк, Сергій Павлов (обоє – Київ-Баскет), Андрій Войналович (Хімік), В’ячеслав Бобров, Станіслав Тимофеєнко (обоє – Дніпро), Володимир Герун (Унікаха, Іспанія), В’ячеслав Петров (Прометей).

Богдан Близнюк, Сергій Павлов (обоє – Київ-Баскет), Андрій Войналович (Хімік), В’ячеслав Бобров, Станіслав Тимофеєнко (обоє – Дніпро), Володимир Герун (Унікаха, Іспанія), В’ячеслав Петров (Прометей). Центрові: Владислав Коренюк (Київ-Баскет), Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи), В’ячеслав Кравцов (Дніпро).



Розширений склад збірної України з баскетболу / Ілюстрація ФБУ

Заключні матчі збірна України проведе у Києві. Як і її суперники. Це будуть матчі у так званому "київському баблі" з 18 до 22 лютого.20 лютого Україна зіграє проти Словенії, а 22 лютого – проти Угорщини.

Нагадаємо, що збірна України гарантувала собі потрапляння на Євробаскет-2022.