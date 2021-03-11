Виліт Барселони з Ліги чемпіонів, перемога України у гандболі: головні новини спорту 10 березня

Відбулися ще два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Збірна України з гандболу перемогла Фарерські острови у відборі на Євро-2022. Такими були головні новини спорту у середу, 10 березня

Виліт Барселони та прохід Ліверпуля в Лізі чемпіонів

Відбулися ще два матчі-відповіді 1/8 фіналі Ліги чемпіонів

ПСЖ та Барселона зіграли внічию. Барселона вилетіла через поразку в першому матчі.

Ліверпуль обіграв РБ Лейпциг та вийшов у чвертьфінал.

Відтак Ліверпуль та ПСЖ доєдналися до інших учасників чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Ще чотири учасники стануть відомими після матчів 16 – 17 березня.

Перемога України у відборі на гандбольне Євро-2022

Збірна України з гандболу провела третій матч у відборі на чемпіонат Європи 2022. Українці в домашньому матчі перемогли збірну Фарерських островів.

Скандал з українським суддівством

В українському футболі продовжується скандал щодо суддівства, який виник після матчу Олімпік – Шахтар та висловлювань президента "олімпійців" Владислава Гельзіна.

Деталі Чи стане скандал з Гельзіним неповоротною точкою для українського футболу

Олімпік вимагає, щоб УАФ оприлюднила переговори арбітрів під час скандального епізоду, коли гол не зарахували.

Рух пропонує, щоб арбітри після матчу давали обов'язкове флеш-інтерв'ю.

У Шахтарі ж задоволені суддівством.

Комітет арбітрів заявив, що ніяких змін не буде – ні звітувань перед клубами, ні оприлюднення оцінок арбітрів.

На честь Пеле назвуть легендарний стадіон

Стадіон "Маракана" у Бразилії, який приймав фінал чемпіонату світу-2014, невдовзі змінить назву. Арена буде названа на честь легендарного футболіста Пеле.

Нокаут Ломаченко – у топ-10

Промоутерська компанія Top Rank на своєму ютуб-каналі опублікувала топ-10 найкращих нокаутів після потужних ударів по корпусу суперника. Не обійшлось у цьому рейтингу і без українського сліду. У відео потрапив бій Василя Ломаченка проти венесуельця Хорхе Лінареса, який відбувся у США у 2018 році. У 10 раунді українець видав потужний удар у печінку Лінареса, відправивши суперника у нокаут.