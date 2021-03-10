Україна у напруженому матчі перемогла Фарерські острови у відборі на гандбольне Євро
Збірна України з гандболу провела третій матч у відборі на чемпіонат Європи 2022. Українці в домашньому матчі перемогли збірну Фарерських островів.
Джерело:24 канал
Для збірної України це був третій матч у відборі. Перші два матчі наша команда провела проти збірної Росії. А обидві ігри відбулися на нейтральній території – у Мінську. Правда збірній України вдалося лише у першому матчі зіграти внічию, другий матч закінчився поразкою.
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Відтак матч проти Фарерських островів був важливий саме з турнірної точки зору. Адже в Києві треба було перемагати.
Сама гра виявилася доволі напруженою. Суперники не давали один одному піти у відрив. У середині першого тайму гостям навіть вдалося зрівняти рахунок, але на перерву українці пішли за переваги у два голи.
Але ця перевага одразу ж була нівельована на початку другого тайму. Та все ж українці зуміли знову вийти вперед та втримати позитивний результат. Підсумок матчу – 25:21.
Тепер на збірну України 14 березня очікує на матч проти фарерських островів вже на їх майданчику.
- Нагадаємо, збірна України у відборі на Євро-2022 потрапила до групи з Росією, Чехією та Фарерськими островами. На турнір виходять дві кращі збірні з кожної групи, а також чотири найкращі збірні, що займуть треті місця.
- Чемпіонат Європи-2022 відбудеться в Угорщині та Словаччині з 14 по 30 січня 2022 року.
- Після трьох матчів українці посідають друге місце в групі. Але вони вже зіграли три матчі. Росія зіграла лише два, Фарерські острови – один, а Чехія поки не зіграла жодного.
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