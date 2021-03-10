В комітеті арбітрів Української асоціації футболу дали чітко зрозуміти, що вони не підуть на жодні поступки клубам щодо суддівства. І звітувати перед клубами теж не планують.

Таку думку висловив голова комітету арбітрів Лучано Лучі під час чергового засідання Комітету професіонального футболу УАФ. Сам він був присутній лише онлайн.

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Далі цитати з сайту УАФ:

Спілкуючись із представниками клубів, що входять до комітету професіонального футболу, італійський фахівець нагадав, що Українська асоціація футболу свого часу приєдналася до Конвенції УЄФА з арбітражу. Згідно із цим документом виключається будь-який вплив професіональних клубів та інших структур на арбітрів. Щоб повноправно приєднатися до міжнародної спільноти, у структурі УАФ було проведено відповідні зміни, що стосуються арбітрів.

Лучано Лучі нагадав, що діяльність арбітрів за жодних обставин не може підлягати впливу та контролю з боку ліг, інших об’єднань клубів чи будь-яких державних органів . Те саме стосується призначень арбітрів – вони здійснюються виключно комітетом арбітрів, і на цей процес не можуть впливати представники жодних інших структур.

. Те саме стосується призначень арбітрів – вони здійснюються виключно комітетом арбітрів, і на цей процес не можуть впливати представники жодних інших структур. Голова комітету арбітрів підкреслив, що він підзвітний лише найвищим керівним органам УАФ . Клуби не мають жодного юридичного права на керування арбітрами. Невиконання цих вимог може привести до санкцій щодо УАФ і виключення з Конвенції з арбітражу. Подальші порушення можуть узагалі призвести до виключення УАФ і її представників зі змагань під егідою УЄФА та ФІФА.

. Клуби не мають жодного юридичного права на керування арбітрами. Невиконання цих вимог може привести до санкцій щодо УАФ і виключення з Конвенції з арбітражу. Подальші порушення можуть узагалі призвести до виключення УАФ і її представників зі змагань під егідою УЄФА та ФІФА. Лучано Лучі розповів, що ретельний аналіз арбітражу проводиться щодо всіх матчів УПЛ та ПФЛ, а також матчів чемпіонатів U-21 та U-19. На основі цього аналізу робляться висновки щодо якості арбітражу. Але УАФ не оприлюднює оцінки за якість арбітражу. Ця інформація є виключно службовою, і вона використовується в роботі комітету арбітрів під час призначення на наступні матчі.

Тож виходить, що клуби не можуть дізнатися, як оцінили арбітрів у матчах, навколо яких був скандал. Адже її не оприлюднюють. Хоча клуби оплачують роботу суддів.

Якщо у клубу є претензії щодо неупередженості арбітра, то вони не можуть домогтися, щоб він не судив їх матчі, адже не мають на це вплив.

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Та й щодо самого Лучі, то отримати відповідей від нього клуби теж не можуть. Адже він їм не підзвітний.