На стадіоні "Вемблі" відбувся фінальний матч Кубка Англії-2020 по футболу. Володарем трофею став лондонський "Арсенал", який здобув вольову перемогу над земляками з "Челсі" з рахунком 2:1.

Арсенал – Челсі 2:1

Голи: Обамеянг, 28 (пен), 67 – Пулішич, 5

Вилучення: Ковачіч, 73 (Челсі)

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Перший тайм завершився внічию 1:1. На 5-й хвилині Пулішич вивів вперед"Челсі". В середині тайму "Арсенал" заробив пенальті, який реалізував Обамеянг.

Відео голу Пулішича

Відео першого голу Обамеянга

Після перерви той же Обамеянг забив вдруге і тепер вже "Арсенал" повів в рахунку. На 73-й хвилині "Челсі" залишився вдесятьох, за другу жовту картку вилучили Ковачіча. "Арсенал" довів справу до перемоги 2:1.

Відео другого голу Обамеянга

Це вже 14 Кубок Англії, завойований рекордсменом за цим показником "Арсеналом". У "Манчестер Юнайтед" – 12 трофеїв, у "Челсі" залишилося 8.