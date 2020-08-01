Нападник "Лаціо" Чіро Іммобіле став володарем "Золотої бутси" 2020 року, оскільки Кріштіану Роналду не потрапив у заявку "Ювентуса" на матч 38 туру Серії А з "Ромою".

Роналду був єдиним гравцем, який в цьому сезоні міг наздогнати Іммобіле, у якого 35 голів. Португалець вразив ворота суперників 31 разів. Про це повідомляє Football Italia.

Дивітсья також: Дубль Роналду за три хвилини приніс перемогу "Ювентусу" у матчі проти "Лаціо": відео

Це означає, що Іммобіле став найкращим бомбардиром Європи з 35 голами, випередивши на один м'яч нападника мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовскі (34 точних удари).

Він третій італієць, який отримав цей титул, після екснападника "Роми" Франческо Тотті (26 голів), і колишнього форварда "Фіорентини" Луки Тоні (31 гол).

Також Іммобіле сьогодні може побити рекорд результативності Ліги, встановлений Гонсало Ігуаїном, який забив 36 голів у Серії А сезону 2015/16. Для цього йому необхідно відзначитися у ворота "Наполі".

Історичний рекорд Іммобіле

У лютому в рамках 25-го туру чемпіонату Італії зустрілись "Лаціо" та "Дженоа". Чіро Іммобіле відзначився голом та повторив рекорд. Римське "Лаціо" перемогло "Дженоа" із рахунком – 2:3.

Завдяки цьому голу Іммобіле повторив історичне досягнення 61-річної давнини. Чіро забив 27 м'ячів у 25-ти турах Серії А. Він повторив рекорд Антоніо Анджелілло (1958/59).