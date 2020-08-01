Форвард "Динамо" та збірної Люксембургу Жерсон Родрігес знову повернувся в Україну після неоднозначного вояжу в "Анкарагюджю".

Люксембуржець на своїй сторінці в Instagram опублікував сторіс з Києва. Дивітсья також: Скандальний Родрігес хоче грати в "Динамо" під керівництвом Луческу Кар'єра Родрігеса в "Динамо" Влітку 2019 Родрігес перейшов в "Динамо" з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро.

Контракт із футболістом укладений на п'ять років.

За киян він провів 12 матчів у першій половині сезону і забив два голи. Згодом через конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком перестав потрапляти до основного складу і взимку був відправлений в оренду в Туреччину.

Окрім конфлікту із тренером, Родрігес неодноразово приїжджав на тренування із перегаром. Такими діями він також відзначався і у попередніх клубах. Кар'єра Родрігеса у Туреччині 25-річний Жерсон став футболістом "Динамо" влітку 2020 року. Та через конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком перейшов на правах оренди в "Анкарагюджю".

Люксембурзький футболіст забив 6 голів у 11 матчах за "Анкарагюджю".

Наприкінці чинного сезону турецький клуб достроково розірвав контракт з Жерсоном. Родрігес взяв участь у бійці з одноклубником.

Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює футболіста у 1,4 мільйона євро. Контракт Родрігеса з "Динамо" чинний до літа 2024 року.