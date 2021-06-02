Склад збірної України на Євро-2020, гол Соломона у топ-10 ЛЧ: новини спорту 1 червня

У вівторок, 1 червня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Збірна України оголосила фінальну заявку на Євро-2020

Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку на чемпіонат Європи-2020. Андрій Шевченко візьме 26 футболістів на Євро-2020.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар)

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі — Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія)

Півзахисники: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (обидва — Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі — Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Роман Безус (Гент)

Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

До заявки не ввійшли Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Олександр Сирота, Богдан Лєднєв (обидва – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь) та Богдан Михайліченко (Андерлехт).

Гол Манора Соломона потрапив у топ-10 найкращих у Лізі чемпіонів

Перший матч на Євро-2020 Україна зіграє вже 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі. 17 та 21 червня Україну чекають матчі в Бухаресті проти Північної Македонії та Австрії.

Футболіст Шахтаря Манор Соломон став автором одного з найкращих голів у Лізі чемпіонів за версією УЄФА. Гравець "гірників" забив один із переможних м'ячів у поєдинку з Реалом.

Гол Соломона став третім для Шахтаря у матчі проти Реала. Вінгер "гірників", отримавши пас від Тете, пробив точно у правий від голкіпера кут.

Динамо офіційно продовжило контракт з Віталієм Буяльським

Соломон у розіграші Ліги чемпіонів 2020/21 забив два м'ячі у шести поєдинках. Другий гол ізраїльтянина припав також на матч проти Реала – у п'ятому турі групового етапу.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський підписав новий контракт з клубом. Тепер угода з хавбеком діє до літа 2025 року.

Сезон 2020/21 став одним з найкращих в кар'єрі Буяльського. Гравець у всіх турнірах провів 35 матчів, забив 9 голів і зробив 9 результативних передач.

Віталій був у розширеному списку збірної України на Євро, однак через травму пропустить турнір.

Роман Зозуля покинув іспанський Альбасете

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля офіційно покидає іспанський клуб Альбасете. Зозуля покидає Альбасете після 4 сезонів в іспанському клубі.

Альбасете за підсумками Сегунди вилетів у третій дивізіон Іспанії. Роман висловив сподівання, що клуб повернеться у Сегунду.