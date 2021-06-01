1 червня – останній день подачі заявок команд на Євро-2020. До першого матчу на Євро-2020 Шевченко ще може вносити зміни у склад. Натомість воротарів можна буде міняти упродовж турніру у випадку травм.
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Склад збірної України на Євро-2020
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар)
Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі — Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія)
Півзахисники: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (обидва — Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі — Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Роман Безус (Гент)
Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).
До заявки не ввійшли Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Олександр Сирота, Богдан Лєднєв (обидва – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь) та Богдан Михайліченко (Андерлехт).
- Перший матч на Євро-2020 Україна зіграє вже 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі. 17 та 21 червня Україну чекають матчі в Бухаресті проти Північної Македонії та Австрії.