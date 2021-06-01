Футболіст вже висловився з приводу даної події.

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Мені було приємно, що клуб запропонував мені новий контракт, я довго не думав і відразу погодився. І клуб, і мене все влаштувало, тому ми швидко поставили підписи. До закінчення мого попереднього контракту залишалося ще достатньо часу, тому мені вдвічі приємніше, що Динамо завчасно запропонувало мені продовжити співпрацю,

– заявив Віталій.

Потужна результативність Буяльського