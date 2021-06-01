Я хочу подякувати всім вам за ці 4 роки
У своєму фейсбуці Зозуля написав прощальний лист, в якому він подякував Альбасете та клубу за проведений час.
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Альбасете за підсумками Сегунди вилетів у третій дивізіон Іспанії. Роман висловив сподівання, що клуб повернеться у Сегунду.
- Роман Зозуля став гравцем Альбасете влітку 2017 року. За іспанський клуб Роман провів 142 матчі, в яких забив 26 голів. В активі Зозулі ще 11 асистів.
- У сезоні-2019/2020 Альбасете боровся за вихід у Ла Лігу, однак не зміг підвищитися у класі.
- Варто зауважити, що Альбасете став на захист Зозулі в конфлікті з вболівальниками Райо Вальєкано. Останні називали українця нацистом та навіть зірвали поєдинок з Альбасете.
- Зозуля покидає Альбасете у статусі вільного агента. Його контракт закінчується 30 червня 2021 року.