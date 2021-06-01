Я хочу подякувати всім вам за ці 4 роки

У своєму фейсбуці Зозуля написав прощальний лист, в якому він подякував Альбасете та клубу за проведений час.

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Альбасете за підсумками Сегунди вилетів у третій дивізіон Іспанії. Роман висловив сподівання, що клуб повернеться у Сегунду.