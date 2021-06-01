УЄФА у підсумках сезону оголосила імена авторів десяти найкращих голів розіграшу Ліги чемпіонів.

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Гол Соломона став третім для Шахтаря у матчі проти Реала. Вінгер "гірників", отримавши пас від Тете, пробив точно у правий від голкіпера кут.

Хто ще потрапив у список

  • Мегді Таремі 
  • Аласан Плеа 
  • Карім Бензема
  • Лука Модріч
  • Ліонель Мессі
  • Олів'є Жиру
  • Неймар
  • Манор Соломон
  • Анхеліньо
  • Кіліан Мбаппе

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