УЄФА у підсумках сезону оголосила імена авторів десяти найкращих голів розіграшу Ліги чемпіонів.
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Гол Соломона став третім для Шахтаря у матчі проти Реала. Вінгер "гірників", отримавши пас від Тете, пробив точно у правий від голкіпера кут.
Хто ще потрапив у список
- Мегді Таремі
- Аласан Плеа
- Карім Бензема
- Лука Модріч
- Ліонель Мессі
- Олів'є Жиру
- Неймар
- Манор Соломон
- Анхеліньо
- Кіліан Мбаппе
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