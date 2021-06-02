Сборная Украины объявила финальную заявку на Евро-2020

Сборная Украины по футболу объявила окончательную заявку на чемпионат Европы-2020. Андрей Шевченко возьмет 26 футболистов на Евро-2020.

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Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер)

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия)

Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм , Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Безус (Гент)

Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

В заявку не вошли Андрей Лунин (Реал, Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь) и Богдан Михайличенко (Андерлехт).

Первый матч на Евро-2020 Украина сыграет уже 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. 17 и 21 июня Украину ждут матчи в Бухаресте против Северной Македонии и Австрии.

Гол Манора Соломона попал в топ-10 лучших в Лиге чемпионов

Футболист Шахтера Манор Соломон стал автором одного из лучших голов в Лиге чемпионов по версии УЕФА. Игрок "горняков" забил один из победных мячей в поединке с Реалом.

Гол Соломона стал третьим для Шахтера в матче против Реала. Вингер "горняков", получив пас от Тете, пробил точно в правый от голкипера угол.

К слову. Соломон в розыгрыше Лиги чемпионов 2020/21 забил два мяча в шести поединках. Второй гол израильтянина пришелся также на матч против Реала – в пятом туре группового этапа.

Динамо официально продлило контракт с Виталием Буяльским

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский подписал новый контракт с клубом. Теперь соглашение с хавбеком действует до лета 2025 года.

Сезон 2020/21 стал одним из лучших в карьере Буяльского. Игрок во всех турнирах провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

Виталий был в расширенном списке сборной Украины на Евро, однако из-за травмы пропустит турнир.

Роман Зозуля покинул испанский Альбасете

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля официально покидает испанский клуб Альбасете. Зозуля покидает Альбасете после 4 сезонов в испанском клубе.

Альбасете по итогам Сегунды вылетел в третий дивизион Испании. Роман выразил надежду, что клуб вернется в Сегунду.