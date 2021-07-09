Рамос у ПСЖ, Олімпіада без глядачів, Росія звільнила Черчесова: новини спорту 8 липня

У четвер, 8 липня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші та найцікавіші події дня – читайте у дайджесті Спорт24.

Серхіо Рамос офіційно став гравцем ПСЖ

Легендарний захисник Реала Серхіо Рамос продовжить свою кар'єру у Франції. Футболіст підписав контракт з Парі Сен-Жермен.

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У новому клубі Рамос виступатиме під номером "4". В минулому сезоні під цим номером у французькому клубі грав захисник Тіло Керер. Але він взяв собі номер "24", під яким виступав у попередній команді.

Рамос покинув Реал

Нещодавно Рамос покинув мадридський Реал, кольори якого захищав з 2005 року, перебравшись із Севільї. Багаторічний капітан "вершкових" не зумів узгодити новий контракт з Реалом та змушений був шукати інший клуб.

Він п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Кубок країни і чотири рази – Суперкубок. Чотири рази Рамос разом з Реалом вигравав Лігу чемпіонів, тричі – Суперкубок УЄФА і чотири рази клубний чемпіонат світу.

Олімпіада-2020 у Токіо відбудеться в умовах надзвичайного стану

Спортсмени таки зможуть позмагатись за нагороди на Олімпіаді-2020 у японському Токіо. Змагання відбуватимуться в умовах надзвичайного стану.

Як повідомив прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, влада країни ввела надзвичайний стан на початку січня через COVID-19. Очікувалось, що темпи захворюваності спадуть, тому змагання відбудуться вже за полегшених умов. Але у Японії було схвалено рішення продовжити надзвичайний стан до завершення Олімпійських ігор, а точніше навіть до 22 серпня.

Таке рішення вони прийняли через те, що у світі набирають обертів поширення нові штами коронавірусу.

Нам потрібно прийняти більш жорсткі заходи, щоб запобігти ще одному загальнонаціональному карантину. А також, беручи до уваги вплив інших штамів коронавірусу,

– сказав Йосіхідо Суга.

Збірна Росії звільнила головного тренера Черчесова

Олімпійські ігри у Токіо на власні очі зможуть побачити лише жителі Японії. Трибуни можуть бути заповнені лише на 50% (орієнтовно – понад 10 тисяч фанатів).

Збірна Росії з футболу залишилася без головного тренера. Контракт зі Станіславом Черчесовим вирішили розірвати.

У своїй офіційній заяві Російський футбольний союз пише, що рішення про розірвання контракту було прийнято "спільно з головним тренером". При цьому разом з тренером угоду розірвали і з його тренерським штабом.

Хто може стати тренером збірної Росії

Ще перед звільненням Черчесова російські ЗМІ склали список ймовірних кандидатів на посаду головного наставника команди. Російським спеціалістам там вирішили не довіряти більше. У список кандидатів на пост головного тренера збірної Росії входять:

колишній наставник збірної Німеччини Йоахім Льов,

португалець Андре Віллаш-Боаш, що свого часу очолював санкт-петербурзький Зеніт,

головний тренер молодіжної збірної Німеччини Штефан Кунц.

Вибух у ЗМІ після скандалу у матчі Євро Англія – Данія

Збірна Англії 7 липня лише в овертаймі змогла пробитись у фінал Євро-2020. Європейські ЗМІ вибухнули заголовками після скандального епізоду з картинним пенальті Стерлінга у грі проти Данії.

Саме спірний пенальті та гол з 11 метрів вивів Англію у фінал Євро-2020. У вирішальному матчі турніру команда Саутгейта зіграє проти Італії. Фінал відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Тому для англійців це буде додатковим стимулом та фактором, який допоможе дійти до омріяного результату.