Серхио Рамос официально стал игроком ПСЖ

Легендарный защитник Реала Серхио Рамос продолжит свою карьеру во Франции. Футболист подписал контракт с Пари Сен-Жермен.

Смотрите также Болезненное поражение или возвращение на Олимп: анонс боя Конор МакГрегор-Дастин Порье на UFC 264

В новом клубе Рамос будет выступать под номером "4". В прошлом сезоне под этим номером во французском клубе играл защитник Тило Керер. Но он взял себе номер "24", под которым выступал в предыдущей команде.

Рамос покинул Реал

Недавно Рамос покинул мадридский Реал, цвета которого защищал с 2005 года, перебравшись из Севильи. Многолетний капитан "сливочных" не сумел согласовать новый контракт с Реалом и вынужден был искать другой клуб.

Он пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза – Суперкубок. Четыре раза Рамос вместе с Реалом выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и четырежды клубный чемпионат мира.

Олимпиада-2020 в Токио состоится в условиях чрезвычайного положения

Спортсмены смогут побороться за награды на Олимпиаде-2020 в японском Токио. Соревнования будут проходить в условиях чрезвычайного положения.

Как сообщил премьер-министр Японии Йосихиде Суга, власти страны ввели чрезвычайное положение в начале января из-за COVID-19. Ожидалось, что темпы заболеваемости спадут, поэтому соревнования пройдут уже в облегченных условиях. Но в Японии было принято решение продлить чрезвычайное положение до завершения Олимпийских игр, а точнее даже до 22 августа.

Такое решение они приняли из-за того, что в мире набирают обороты распространения новые штаммы коронавируса.

Нам нужно принять более жесткие меры, чтобы предотвратить еще один общенациональный карантин. А также, принимая во внимание влияние других штаммов коронавируса,

– сказал Есихидо Суга.

Обратите внимание! Олимпийские игры в Токио воочию смогут увидеть только жители Японии. Трибуны могут быть заполнены лишь на 50% (ориентировочно – более 10 тысяч фанатов).

Сборная России уволила главного тренера Черчесова

Сборная России по футболу осталась без главного тренера. Контракт со Станиславом Черчесовым решили расторгнуть.

В своем официальном заявлении Российский футбольный союз пишет, что решение о расторжении контракта было принято "совместно с главным тренером". При этом вместе с тренером соглашение расторгли и с его тренерским штабом.

Кто может стать тренером сборной России

Еще перед увольнением Черчесова российские СМИ составили список вероятных кандидатов на пост главного наставника команды. Российским специалистам там решили не доверять больше. В список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят:

бывший наставник сборной Германии Йоахим Лев,

португалец Андре Виллаш-Боаш, в свое время возглавлявший санкт-петербургский Зенит,

главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц.

Взрыв в СМИ после скандала в матче Евро Англия – Дания

Сборная Англии 7 июля лишь в овертайме смогла пробиться в финал Евро-2020. Европейские СМИ взорвались заголовками после скандального эпизода с картинным пенальти Стерлинга в игре против Дании.

Именно спорный пенальти и гол с 11 метров вывел Англию в финал Евро-2020. В решающем матче турнира команда Саутгейта сыграет против Италии. Финал состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Поэтому для англичан это будет дополнительным стимулом и фактором, который поможет дойти до желанного результата.