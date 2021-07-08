Складні змагання для спортсменів

Олімпійські ігри цього разу таки відбудуться. Змагання вже одного разу переносились з 2020 на 2021 рік через пандемію коронавірусу, яка й досі тримає у напрузі людство. Однак не все так легко.

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Як повідомив прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, влада країни ввела надзвичайний стан на початку січня через COVID-19. Очікувалось, що темпи захворюваності спадуть, тому змагання відбудуться вже за полегшених умов. Але у Японії було схвалено рішення продовжити надзвичайний стан до завершення Олімпійських ігор, а точніше навіть до 22 серпня.

Таке рішення вони прийняли через те, що у світі набирають обертів поширення нові штами коронавірусу.

Нам потрібно прийняти більш жорсткі заходи, щоб запобігти ще одному загальнонаціональному карантину. А також, беручи до уваги вплив інших штамів коронавірусу,

– сказав Йосіхідо Суга.

Перед цим у країні навіть дозволили провести головні змагання у житті кожного спортсмена з глядачами на трибунах. Тепер невідомо, як такі умови вплинуть на присутність уболівальників. Сам Йосіхідо Суга теж не розкривав деталей.

Зверніть увагу! Олімпійські ігри у Токіо на власні очі зможуть побачити лише жителі Японії. Трибуни можуть бути заповнені лише на 50% (орієнтовно – понад 10 тисяч фанатів).