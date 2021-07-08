Англія – другий фіналіст Євро-2020, повернення Миная в УПЛ: топ-новини спорту 7 липня

У середу, 7 липня, визначився другий фіналіст чемпіонату Європи з футболу-2020. Також в цей день стало відомо, що Минай повернеться в УПЛ. Про найголовніші події спорту 7 липня – читайте у дайджесті Спорт24.

Другий фіналіст Євро-2020

У середу, 7 липня, Англія та Данія визначили другого фіналіста європейської першості 2020 року. У овертаймах сильнішою виявилися англійці.

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На 30-й хвилині данці таки пробили Англію першими на турнірі. 21-річний Міккель Дамсгор відкрив рахунок шикарним ударом зі стандарту. Це перший прямий гол зі штрафного на цьому чемпіонаті. І Пікфорд не допоміг.

На 39-й хвилині вже навіть Каспер Шмейхель не зупинив Рахіма Стерлінга, якому асистував Гаррі Кейн – 1:1. Але після повтору стало зрозуміло, що ногу встиг підставити Сімон К'єр, на якого і записали автогол. Вже 11-й на Євро-2020.

У першому овертаймі Рахім Стерлінг заробив пенальті своїм падінням в данській штрафній. Чи був 11-метровий – питання дискусійне, але команда арбітрів зайняла сторону британців. Кейн з "точки" не пробив Каспера Шмайхеля – голкіпер вгадав кут удару і парирував удар. Однак сам форвард першим опинився на добиванні.

Минай замінить Олімпік в УПЛ

Збірна Англії ніколи не вигравала чемпіонат Європи. І навіть не доходила до фіналу, зупиняючись на стадії півфіналу. А ось Данія сенсаційно була чемпіоном Європи в 1992 році.

Футбольний журналіст та колишній прес-аташе Олімпіка Олег Барков повідомив про те, що донецький клуб не виступатиме в УПЛ в наступному сезоні.

Також Барков зазначив, що вже 8 липня оголосять, що Минай повертається в еліту і замінить він якраз донецький клуб.

"Завтра Минай остаточно повернуть у УПЛ. Олімпік – все. У клубі розпочинають віддавати документи персоналу і футболістам, які залишилися на контракті", – написав Барков.

Олег Верняєв пропустить Олімпійські ігри

Україна оголосила список представників на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. У списку НОК України не знайшлося місця для Олега Верняєва та Дмитра Чумака.

Що відомо про відсторонення Верняєва

У січні 2021 року стало відомо, що Верняєв тимчасово відсторонений від змагань через розслідування Міжнародної федерації гімнастики.

Причина розслідування – не відома. Ні Верняєв, ні його тренер не коментують відсторонення.

Олег Верняєв є золотим і срібним призером Олімпійських ігор-2016.

Чумак пропустить Олімпіаду

Ігри в Токіо пропустить і важкоатлет Дмитро Чумак, який також не ввійшов до складу збірної.

У червні 2021 року Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) тимчасово відсторонила Чумака через підозри у спробі ухилення від проходження тестування і спробі підкупу допінг-офіцера.

Чумак – триразовий чемпіон Європи і дворазовий призер чемпіонатів світу.

У Росії радіють трансферу Іванісені

Захисник збірної України Дмитро Іванісеня вирішив кардинально змінити свою кар'єру та перейти у російський чемпіонат. У Крильях Советов щиро раді такому підсиленню з України.

Як розповів спортивний директор команди Сергій Корніленко: "Дмитро Іванісеня – досвідчений футболіст, який стрімко прогресує. За останні кілька сезонів він це неодноразово довів. Іванісеня має досвід виступу у єврокубках, що важливо".