У Росії у захваті від трансферу українця

6 липня стало відомо про підписання українського оборонця. Російський клуб скористався тим, що Дмитро Іванісеня був у статусі вільного агента. Він не став продовжувати контракт із бронзовим призером УПЛ Зорею, який завершився в останній день червня 2021 року.

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У Росії задоволені таким трансфером та підсиленням оборони. Як розповів спортивний директор команди Сергій Корніленко: "Дмитро Іванісеня – досвідчений футболіст, який стрімко прогресує. За останні кілька сезонів він це неодноразово довів. Іванісеня має досвід виступу у єврокубках, що важливо".

Дмитро може зіграти на кількох позиціях – не тільки у центрі півзахисту або опорній зоні, а й у центрі оборони. Ради, що нам вдалося отримати такого гравця і підписати з ним тривалу угоду,

– сказав Корніленко.