У Росії у захваті від трансферу українця
6 липня стало відомо про підписання українського оборонця. Російський клуб скористався тим, що Дмитро Іванісеня був у статусі вільного агента. Він не став продовжувати контракт із бронзовим призером УПЛ Зорею, який завершився в останній день червня 2021 року.
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У Росії задоволені таким трансфером та підсиленням оборони. Як розповів спортивний директор команди Сергій Корніленко: "Дмитро Іванісеня – досвідчений футболіст, який стрімко прогресує. За останні кілька сезонів він це неодноразово довів. Іванісеня має досвід виступу у єврокубках, що важливо".
Дмитро може зіграти на кількох позиціях – не тільки у центрі півзахисту або опорній зоні, а й у центрі оборони. Ради, що нам вдалося отримати такого гравця і підписати з ним тривалу угоду,
– сказав Корніленко.
- Футболіст таким рішенням швидше за все закрив собі дорогу у збірну України. Захисник протягом трьох років буде виступати у футболці російського клубу.
- Нагадаємо, що у 2019 році Іванісеня дебютував за національну команду Андрія Шевченка. Щоправда, за "синьо-жовтих" зіграв лише один матч.
- Дмитро вже має досвід виступів за кордоном. 2018-2019 років футболіст виступав за грузинське Динамо.
- У сезоні-2020/2021 Іванісеня відіграв за луганську Зорю 31 поєдинок в усіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 3 асисти.