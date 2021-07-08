Второй финалист Евро-2020

В среду, 7 июля, Англия и Дания определили второго финалиста европейского первенства 2020 года. В овертаймах сильнее оказались англичане.

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На 30-й минуте датчане все-таки пробили Англию первыми на турнире. 21-летний Миккель Дамсгор открыл счет шикарным ударом со стандарта. Это первый прямой гол со штрафного на этом чемпионате. И Пикфорд не помог.

На 39-й минуте уже даже Каспер Шмайхель не остановил Рахима Стерлинга, которому ассистировал Гарри Кейн – 1:1. Но после повтора стало понятно, что успел подставить ногу Симон Кьер, на которого и записали автогол. Уже 11-й на Евро-2020.

В первом овертайме Рахим Стерлинг заработал пенальти своим падением в датской штрафной. Был ли 11-метровый – вопрос дискуссионный, но команда арбитров заняла сторону британцев. Кейн с "точки" не пробил Каспера Шмайхеля – голкипер угадал угол удара и парировал удар. Однако сам форвард первым оказался на добивании.

Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы. И даже не доходила до финала, останавливаясь на стадии полуфинала. А вот Дания сенсационно была чемпионом Европы в 1992 году.

Минай заменит Олимпик в УПЛ

Футбольный журналист и бывший пресс-атташе Олимпика Олег Барков сообщил о том, что донецкий клуб не будет выступать в УПЛ в следующем сезоне.

Также Барков отметил, что уже 8 июля объявят, что Минай возвращается в элиту и заменит он как раз донецкий клуб.

"Завтра Минай окончательно вернут в УПЛ. Олимпик – все. В клубе начинают отдавать документы персоналу и футболистам, которые остались на контракте", – написал Барков.

Олег Верняев пропустит Олимпийские игры

Украина объявила список представителей на Олимпийские игры-2020 в Токио. В списке НОК Украины не нашлось места для Олега Верняева и Дмитрия Чумака.

Что известно об отстранении Верняева

В январе 2021 года стало известно, что Верняев временно отстранен от соревнований из-за расследования Международной федерации гимнастики.

Причина расследования – не известна. Ни Верняев, ни его тренер не комментируют отстранение.

Олег Верняев является золотым и серебряным призером Олимпийских игр-2016.

Чумак пропустит Олимпиаду

Игры в Токио пропустит и тяжелоатлет Дмитрий Чумак, который также не вошел в состав сборной.

В июне 2021 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила Чумака из-за подозрений в попытке уклонения от прохождения тестирования и попытке подкупа допинг-офицера.

Чумак – трехкратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира.

В России радуются трансферу Иванисени

Защитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня решил кардинально изменить свою карьеру и перейти в российский чемпионат. В Крыльях Советов искренне рады такому усилению из Украины.

Как рассказал спортивный директор команды Сергей Корниленко: "Дмитрий Иванисеня – опытный футболист, который стремительно прогрессирует. За последние несколько сезонов он это неоднократно доказал. Иванисеня имеет опыт выступления в еврокубках, что важно".