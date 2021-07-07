Український гімнаст Олег Верняєв не ввійшов до складу збірної. Олег залишається відстороненим.

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Що відомо про відсторонення Верняєва

У січні 2021 року стало відомо, що Верняєв тимчасово відсторонений від змагань через розслідування Міжнародної федерації гімнастики.

Причина розслідування – не відома. Ні Верняєв, ні його тренер не коментують відсторонення.

Олег Верняєв є золотим і срібним призером Олімпійських ігор-2016.

Чумак пропустить Олімпіаду

Ігри в Токіо пропустить і важкоатлет Дмитро Чумак, який також не ввійшов до складу збірної.

У червні 2021 року Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) тимчасово відсторонила Чумака через підозри у спробі ухилення від проходження тестування і спробі підкупу допінг-офіцера.