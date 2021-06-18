Перемога України на Євро-2020, рекорди Ярмоленка та Яремчука: новини спорту 17 червня

У четвер, 17 червня, збірна України нарешті перервала свою серію невдач на чемпіонаті Європи з футболу. Окрім цього сталося ще багато цікавого у цей день. Про найголовніше читайте на сайті Спорт24.

Україна перемогла Північну Македонію на Євро-2020

Збірна України в другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Голами за "синьо-жовтих" відзначились Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

До слова Яремчук розповів, що потрібно Україні для виходу в плей-офф Євро-2020

Поєдинок пройшов у Бухаресті у четвер 17 червня. На відміну від стартового поєдинку, який проходив у Амстердамі, цього разу українська збірна мала відчутний бонус – набагато більше вболівальників. У сусідню Румунію значно простіше дістатись, тому перевага українців відчувалась із перших хвилин.

В останні хвилини напруга в матчі зашкалювала, але до якоїсь ігрової конкретики практично не доходило, що дозволило Україні здобути першу перемогу на чемпіонатах Європи з часів домашнього Євро-2012.

Таким чином після двох матчів підопічні Шевченка набирають 3 очки, але мають нульову різницю м'ячів. Увечері в четвер відбудеться інший матч цієї групи Нідерланди – Австрія.

Яремчук та Ярмоленко увійшли в історію чемпіонатів Європи

Україна обіграла Північну Македонію (2:1) у другому матчі Євро-2020. Голи забили Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук.

Футболісти збірної України стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів відзначитися забитими м'ячами в обох стартових матчах турніру.

Також Яремчук і Ярмоленко забивають в 3 матчах за збірну поспіль, включаючи перемогу над Кіпром (4:0) в товариській зустрічі.

Для Андрія це друге подібне досягнення з жовтня 2016 року – тоді він забивав Ісландії, Туреччині і Косово в кваліфікації ЧС-2018.

На матчі Україна – Македонія фани виконали хіт "Путін – ху*ло"

Під час гри збірних України та Північної Македонії вболівальники згадали й про лідера країни-окупанта. Українці, які приїхали до Бухареста підтримати свою команду, виконали хіт "Путін – ху*ло". У Росії не забарилися з відповіддю – хочуть покарати фанатів.

Реакція Росії

На реакцію Москви довго чекати не довелося. РосЗМІ повідомили, що член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев закликав жорстко відреагувати на скандування українськими вболівальниками цього "образливого гасла про президента Росії".

Свищев вважає виконання цієї пісні "добре спланованою провокацією проти Росії".

Вест Хем активно сватає Ярмоленка у Галатасарай

Перед грою українські фани співали "Червону руту" , їх було чути на весь стадіон. Українці махали прапорами та пританцьовували. Також вони емоційно та гучно скандували "Україна вперед!" та влаштували справжні овації Андрію Шевченку.

Лондонський Вест Хем намагається позбутися гравця збірної України Андрія Ярмоленка. "Молотобійці" активно пропонують послуги атакувального півзахисника турецькому Галатасараю.

Стамбульський гранд цікавиться українцем протягом тривалого часу. Там планують придбати Ярмоленка на місце Фегулі, який розчаровує своїми результатами вболівальників і керівництво клубу.

Однак наразі в Галатасараї не спішать переводити переговори про трансфер в активну фазу. Ситуація може змінитися після виборів президента 19 червня – після цього внесуть кандидатуру головного тренера.