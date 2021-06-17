Загалом форвард відзначив позитивні емоції від матчу. Натомість він визнав, що македонці добряче потріпали нерви українській збірній, особливо наприкінці гри.

До слова Україна перемогла Північну Македонію у "валідольному" матчі з двома не забитими пенальті: відео

"Тільки позитивні емоції, але дуже багато нервували під час матчу, в кінцівці. Зараз можна трохи порадіти, а від завтра потрібно готуватися до наступної гри", – розповів він.

Також Яремчук назвав всі передумов виходу України у наступну стадію чемпіонату Європи.

До неї потрібно набагато серйозніше підготуватися в психологічному плані, адже, на мою думку, Австрія – суперник, сильніший за Македонію. Потрібно буде викластися на 100%,

– сказав Яремчук.

Зауважимо. Доля виходу з групи для українців вирішуватиметься у понеділок, 21 червня, у двобої зі збірною Австрії.

Україна – Північна Македонія: найважливіше з матчу