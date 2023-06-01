"Не можемо карати всіх, хто народився в Росії": в Іспанії похвалили МОК за допуск терористів
Джерело:Marca
Голова Національного олімпійського комітету країни прийняв позицію Томаса Баха щодо допуску росіян до міжнародних змагань. Він вважає, що росіяни не мають нести відповідальність за дії свого уряду.
Міжнародний олімпійський комітет у березні ухвалив скандальне рішення щодо допуску до змагань гравців з Росії та Білорусі. Попри війну МОК дозволив федераціям самотужки вирішувати, чи йти назустріч представникам країн-терористок.
До теми Чому російські "нейтральні" спортсмени – це ті ж "зелені чоловічки", які захоплювали Крим
Їх участь буде можливою лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних правил. Це викликало спротив в Україні, а також утворило антиросійську коаліції.
Одразу 35 міністрів спорту з провідних країн виступили за повне виключення росіян та білорусів. Втім серед них не було Іспанії. Голова НОК цієї країни Алехандро Бланко схвалив дії Міжнародного олімпійського комітету.
У мене є думка, яка повністю збігається з позицією МОК. Я вважаю, що російський напад слід засуджувати без сумніву, але ми не можемо карати всіх, хто народився в Росії. Це не було б чесно. У цьому випадку висунуті дуже жорсткі умови: представники мають бути тільки в індивідуальних видах спорту, немає ні прапора, ні гімну країни. Не будуть допущені ті, хто підтримує бойові дії, хто має проблеми з антидопінговими правилами. Це настільки суворі умови, що виключення цих спортсменів було б помилкою. Спорт ніколи не може бути винятковим. І оскільки ви народилися в країні, де її лідери прийняли катастрофічне рішення, не всі громадяни повинні за це платити. Робота, яку виконав МОК, а в цьому випадку президент Томас Бах, вражає,
– заявив Алехандро.
Читайте також Країни G7 виступили проти повернення Росії та Білорусі у спорт: в МОК скаржаться на Україну
До слова, МОК ше не прийняв рішення щодо участі росіян та білорусів саме у Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Комітет поки дозволив їм повернутись у міжнародні змагання. Питання ж участі в Олімпіаді розглянуть пізніше.
Нещодавно голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах похвалив себе за рішення допустити росіян. Він заявив, що чимало федерацій вдало провели турніри без українців.