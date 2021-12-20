Гол українки Овдійчук претендує на звання найкращого у Лізі чемпіонів

Харківський Житлобуд-1 завершив свої виступи у жіночій Лізі чемпіонів. Гол лідерки команди Ольга Овдійчук виділили в УЄФА.

Продовжує боротьбу за звання найкращої

Харківський клуб завершив виступи у єврокубках, але от нападниця клубу Ольга Овдійчук продовжує боротьбу у турнірі. Але вже у голосуванні. Взяття воріт суперниць від українки потрапив у перелік претенденток на найкращий гол групового раунду Ліги чемпіонів.

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Цікаво, що результативний удар у ворота Брєйдаліка визнали найкращим у четвертому турі змагань.

Крім Овдійчук у цьому голосуванні беруть участь ще п'ять футболісток. Серед шести претенденток дві гравчині іспанської Барселони.

Конкурентки Овдійчук

Саманта Керр (Челсі)

Каролайн Меллер (Реал)

Стефані Кетлі (Арсенал)

Фрідоліна Рольфе (Барселона)

Ліке Мертенс (Барселона)

Відзначимо, що з цих клубів лише Челсі припинив свої виступи у єврокубках, посівши третю позицію у групі А.

Як зіграв Житлобуд-1 у Лізі чемпіонів

В останньому турі Житлобуд-1 зазнав нищівної поразки у Мадриді від Реала (3:0).

Клуб із Харкова завершив груповий раунд на третьому місці. Підопічні Валентини Котик потрапили у "групу смерті" та не змогли оформити собі путівку у плей-офф – 4 очки.

Українки змогли випередити лише ісландський Брєйдалік, який здобув лише один заліковий пункт.

Свій шлях у Лізі чемпіонів продовжити мадридський Реал та ПСЖ.