Гол українки Овдійчук претендує на звання найкращого у Лізі чемпіонів

20 грудня 2021 , 14:11
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Джерело:

УЄФА

Харківський Житлобуд-1 завершив свої виступи у жіночій Лізі чемпіонів. Гол лідерки команди Ольга Овдійчук виділили в УЄФА.

Продовжує боротьбу за звання найкращої

Харківський клуб завершив виступи у єврокубках, але от нападниця клубу Ольга Овдійчук продовжує боротьбу у турнірі. Але вже у голосуванні. Взяття воріт суперниць від українки потрапив у перелік претенденток на найкращий гол групового раунду Ліги чемпіонів.

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Цікаво, що результативний удар у ворота Брєйдаліка визнали найкращим у четвертому турі змагань.

Крім Овдійчук у цьому голосуванні беруть участь ще п'ять футболісток. Серед шести претенденток дві гравчині іспанської Барселони.

Конкурентки Овдійчук

  • Саманта Керр (Челсі)
  • Каролайн Меллер (Реал)
  • Стефані Кетлі (Арсенал)
  • Фрідоліна Рольфе (Барселона)
  • Ліке Мертенс (Барселона)

Відзначимо, що з цих клубів лише Челсі припинив свої виступи у єврокубках, посівши третю позицію у групі А.

До уваги. Проголосувати за гол українки можна за посиланням.

Як зіграв Житлобуд-1 у Лізі чемпіонів

  • В останньому турі Житлобуд-1 зазнав нищівної поразки у Мадриді від Реала (3:0).
  • Клуб із Харкова завершив груповий раунд на третьому місці. Підопічні Валентини Котик потрапили у "групу смерті" та не змогли оформити собі путівку у плей-офф – 4 очки.
  • Українки змогли випередити лише ісландський Брєйдалік, який здобув лише один заліковий пункт.
  • Свій шлях у Лізі чемпіонів продовжити мадридський Реал та ПСЖ.
Автор: Софія Кулай