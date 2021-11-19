Нападниця Житлобуду-1 Ольга Овдійчук забила Брейдабліку у цьому матчі. Гол українки визнаний найкращим у 4-му турі групового етапу.

Як це було Житлобуд-1 здобув свою першу перемогу в історії жіночої Ліги чемпіонів: відео матчу

Конкурентами українки були футболістки світових грандів: Вівіанне Мідема (Арсенал), Саманта Керр (Челсі) та Сакіна Каршауї (ПСЖ).

Відео топ-4 голів тижня у Лізі чемпіонів

Історична перемога Житлобуду-1