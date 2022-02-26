Глибокий нокаут: WBO виключить усіх російських боксерів зі своїх рейтингів
Джерело:твітер Майкл Бенсон
Російський бокс може побувати не лише в нокдауні, а й у фатальному нокауті. Вже зовсім скоро у рейтингу WBO можене бути жодного російського боксера.
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WBO планує виключити усіх боксерів, які виступають за Росію, зі своїх рейтингів. Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон. Також не будуть санкціонуватись будь-які титульні поєдинки на російській території доти, допоки Росія не припинить свою відкриту війну з Україною.
Президент WBO Франсіско Валькарсель повідомив, що організація розглядає можливість виключення всіх російських боксерів зі своїх рейтингів і не буде санкціонувати будь-які бої за титул чемпіона світу або регіону в Росії доти, допоки не закінчиться вторгнення в Україну,
– написав журналіст.
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