Глибокий нокаут: WBO виключить усіх російських боксерів зі своїх рейтингів

Російський бокс може побувати не лише в нокдауні, а й у фатальному нокауті. Вже зовсім скоро у рейтингу WBO можене бути жодного російського боксера.

Ця країна-агресорка заслуговує на найгірше покарання

Володимир Путін своїми кривавими діями проти України продовжує знищувати спорт у своїй країні. Цього разу постраждає бокс.

До речі Друзі, треба зупинити цю війну, і ми маємо це зробити разом, – Усик звернувся до українців

WBO планує виключити усіх боксерів, які виступають за Росію, зі своїх рейтингів. Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон. Також не будуть санкціонуватись будь-які титульні поєдинки на російській території доти, допоки Росія не припинить свою відкриту війну з Україною.

Президент WBO Франсіско Валькарсель повідомив, що організація розглядає можливість виключення всіх російських боксерів зі своїх рейтингів і не буде санкціонувати будь-які бої за титул чемпіона світу або регіону в Росії доти, допоки не закінчиться вторгнення в Україну,

– написав журналіст.

Росія сама знищує свою спортивну сферу та країну

24 лютого – день, коли Росія відкрито заявила на увесь світ про війну з Україною. Путін зробив повномасштабне вторгнення у сусідню країну. Після чого почав страждати російський спорт.

УЄФА відібрала у Санкт-Петербургу фінал Ліги чемпіонів.

Росія не прийме етап Формули-1, лижних гонок, Всесвітню шахову олімпіаду, змагання з керлінгу, престижний тенісний турнір.

УЄФА ще обмірковує виключення російських клубів з єврокубків.

Манчестер Юнайтед офіційно розірвав контракт із російським "Аерофлотом".

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.