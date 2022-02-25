Виконком УЄФА ухвалив рішення про перенесення фіналу чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА-2021/22 із Санкт-Петербурга на стадіон "Стад де Франс" у Парижі. Гра відбудеться, як і було заплановано, у суботу, 28 травня.

До слова Закликаємо виключити Росію з усіх міжнародних змагань

Фінальний матч цьогорічного розіграшу турніру мав відбутися на "Газпром Арені" у Санкт-Петербурзі. Причиною перенесення став військовий напад РФ на Україну.

На засіданні Виконавчий комітет УЄФА також вирішив, що російські та українські клуби та національні збірні, які беруть участь у турнірах УЄФА, будуть зобов'язані проводити свої домашні матчі на нейтральних стадіонах до повідомлення.

Закликаємо усіх доєднатися до тиску на світові спортивні організації, допоки Росія не виведе свої війська з території України повністю.



Правда за нами!