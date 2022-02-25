Манчестер Юнайтед підтримав санкції
Манчестер Юнайтед оголосив, що розірвав спонсорський контракт з російською компанією "Аерофлот". Це зроблено після того, як уряд Великобританії наклав санкції на всі авіакомпанії країни-агресора Росії.
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Після початку повномасштабного вторгнення МЮ відмовився виконувати польоти "Аерофлотом", а тепер розірвав контракт.
Великобританія заборонила всім російським авіакомпаніям польоти до країни.
- Аерофлот був спонсором "червоних дияволів" з 2013 року, а у 2017-му сторони подовжили угоду. Кінець співпряці не в останню чергу пов'язаний із введенням санкцій Великої Британії проти провідних компаній і промислових концернів РФ.