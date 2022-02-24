Після прибуття в Україну Усик записав звернення. Боксер наголосив, що стурбований ситуацією в Україні.
До слова Рідня, я вдома, – Усик повернувся в Україну після турне в Британії
"Дорога Україно, дорогі українці. Багато ЗМІ написали, що я втік – ні, я їздив у роботі. Я повернувся, я вдома.
Друзі, нам треба об'єднатися, бо дуже тяжкий час зараз настав. Мене дуже переповнюють емоції, я дуже переживаю за свою країну, за багатьох наших людей", – сказав боксер.
Друзі, треба зупинити цю війну, і ми маємо це зробити всі разом,
– наголосив Усик.
Відео звернення Усика