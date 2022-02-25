Пакет санкцій проти Росії

Організатори чемпіонату Формули-1 випустили офіційну заяву, в якій оголосили про відміну гран-прі Росії в 2022 році.

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"Чемпіонат Формули-1 відвідує країни по всьому світу з позитивним настроєм об'єднувати людей та нації. Ми з сумом та шоком спостерігаємо за розвитком подій в Україні та сподіваємось на швидкий та мирний вирішення нинішньої ситуації. Згідно з поглядами всіх причетних сторін, проведення гран-прі Росії в нинішніх умовах неможливе", – говорить текст заяви.

Ще до офіційного ухвалення Формулою-1 скасування етапу в Росії чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель заявив, що бойкотуватиме гран-прі Сочі, і закликав керівників Формули-1 виключити його з календаря на 2022 рік.